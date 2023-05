Policie obvinila 10 cizinců z Prahy, podle ní vylákali od žen 1,5 milionu korun. Cizinci s podvedenými komunikovali prostřednictvím sociálních sítích, kde se vydávali za lékaře na misi OSN.

ženy jim v dobré víře poslaly své úspory s vidinou následné schůzky. Obvinění takto získané peníze utratili nebo je posílali do zahraničí. Nyní jsou ve vazbě a za legalizaci výnosů z trestné činnosti jim v případě odsouzení hrozí od dvou do osmi let vězení. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté případ vyšetřovali od loňského října, kdy je na podezření na trestnou činnost upozornil Finanční analytický úřad. Obvinění podle mluvčího totiž peníze, které podvodně vylákali na ženách, dostali na své bankovní účty a svojí činností se snažili zastřít jejich původ, a tedy ztížit nebo znemožnit zjištění jejich původu. (ČTK, Policie ČR)