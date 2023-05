Sudetští Němci odmítají znovuzavedení kontrol na hranicích s ČR, což po spolkové ministryni vnitra Faeser požadují Sasko s Braniborskem. V Řezně to u příležitosti začínajícího sudetoněmeckého sjezdu prohlásil šéf sudetských Němců Bernd Posselt.

Dodal, že je rád, že bavorský premiér Markus Söder se k saským a braniborským požadavkům nepřipojil. Sasko a Braniborsko chtějí kontroly také na hranicích s Polskem.

„My sudetští Němci jsme důrazně proti zavádění stacionárních kontrol na německo-českých hranicích, jak premiéři Saska a Braniborska bohužel žádají. Jsem rád, že Markus Söder se k nim nepřipojil,“ řekl Posselt. Český premiér Petr Fiala před zhruba dvěma týdny jednal v Bavorsku se Söderem, který mu řekl, že stacionární kontroly na pomezí s Českem Bavorsko nepožaduje. Söder to zdůvodnil mimo jiné tím, že Česko kvalitně chrání své hranice.

„Jsem rozhodně proti kontrolám. A na sudetoněmeckém sjezdu zdůrazníme, že my sudetští Němci nechceme mezi Bavorskem a Čechy v srdci Evropy žádné hraniční kontroly. To nepatří do Evropy, není to evropské, je to antievropské,“ dodal Posselt.

Faeser, která o kontrolách rozhoduje, požadavky Braniborska a Saska odmítla a ve čtvrtek oznámila, že Německo kvůli ilegální migraci na tomto pomezí posílí policejní hlídky. Policisty doplní mobilní jednotky a policie bude intenzivněji provádět takzvané skryté namátkové kontroly.

Český ministr vnitra Vít Rakušan se dnes v Petrovicích na Ústecku setkal s Faeser, se kterou se shodl, že znovuzavedení kontrol je až krajním řešením. Německá ministryně uvedla, že otevřené hranice jsou důležité pro každodenní život občanů a nerada by to měnila. Proto Německo od znovuzavedení kontrol upustilo, dodala.

Tento měsíc se německý kancléř Olaf Scholz dohodl s premiéry spolkových zemí, že Německo může podle migrační situace zavádět dočasné kontroly na hranicích se svými sousedy po vzoru těch, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly však nejsou plošné po celé délce hranic s Rakouskem, ale jen na vybraných přechodech. (ČTK)