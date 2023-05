Hudebníka a spoluzakladatele kapely Pink Floyd Rogera Waterse vyšetřuje berlínská policie. Na turné v Německu se oblékl do uniformy nacistického stylu a vystoupil s replikou zbraně. Policie ho podezřívá z podněcování k veřejné nenávisti. (Telegraph)

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank.

Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2

