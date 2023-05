Rusové při ostřelování Dnipra zabili jednoho člověka

Při ruském ostřelování kliniky v Dnipru dnes zemřel jeden člověk, patnáct jich bylo zraněno, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na místě pokračuje záchranná operace. (Kyiv Independent)

⚡️Zelensky: 1 killed, 15 injured in Russian strike on clinic in Dnipro.

According to President Volodymyr Zelensky, the rescue operation is ongoing at the site of the missile strike that Russian forces launched on the morning of May 26.

Video: President's Office pic.twitter.com/AWoJfZa1J1

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 26, 2023