Bílý dům a republikáni se blíží dohodě o navýšení dluhového stropu, píší média

Bílý dům a republikánští zákonodárci se přiblížili dohodě o navýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády. Napsal to list The New York Times s odvoláním na své zdroje.

V podobném duchu informuje také agentura Reuters. Dluhový strop by se měl podle rýsující se dohody navýšit na dva roky, zároveň by měly být během tohoto období omezeny federální výdaje téměř ve všech oblastech, kromě armády a veteránů.

Podrobnosti ještě nejsou doladěny, ale vyjednavači diskutují o kompromisu, který by republikánům umožnil poukázat na snížení některých výdajů a demokratům říci, že dosáhli ochrany proti velkým škrtům, píše NYT. V posledních týdnech se obě strany snaží najít oboustranně přijatelné řešení, což je velmi složité i vzhledem k rozložení sil v Kongresu.

Vyjednávání pokračují a zástupci obou stran se dohadují o zásadních detailech, které by mohly rozhodnout o uzavření dohody, napsal americký deník. Šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy v noci na dnešek podle Reuters uvedl, že vyjednávači budou pracovat na dosažení dohody tak dlouho, dokud ji nedosáhnou.

Americký dluhový limit činí aktuálně 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč), přičemž hospodaření státu na něj narazilo už v lednu a od té doby ministerstvo financí spoléhá na krizová opatření. Na vyřešení situace nezbývá mnoho času, neboť vláda by podle ministerstva financí nemusela být schopná splácet své účty už 1. června a jakákoli dohoda musí projít Kongresem.

Kongres v americkém systému stanovuje limit pro zadlužení státu, který už byl mnohokrát navýšen či pozastaven kvůli neustálým rozpočtovým schodkům za demokratických i republikánských prezidentů. Ještě nikdy se nestalo, že by USA na strop narazily a přestaly být schopné pokrývat své závazky. Takový scénář by měl podle prognóz dramatické dopady nejen na americkou, ale i světovou ekonomiku. (ČTK)