Nejvyšší soud USA omezil pravomoc agentury chránící životní prostředí

Americký Nejvyšší soud dnes omezil pravomoc Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) regulovat mokřady a vodní cesty v zemi. Soud tak oslabil pravomoci agentury v boji proti znečišťování životního prostředí v USA.

Předmětem sporu byl dosah přelomového, 51 let starého zákona o čistotě vody a způsob, jakým by soudy měly určovat, co se považuje za „vody Spojených států“ pod ochranou zákona.

Před téměř dvaceti lety soud rozhodl, že mokřady jsou chráněny zákonem o čistých vodách, pokud mají významnou vazbu na regulované vodní toky. Podnikatelé a sdružení, která hájí vlastnická práva, chtěli zúžit regulaci na mokřady a další oblasti přímo spojené se „splavnými vodami“, jako jsou řeky a jezera.

Soudce Samuel Alito, který napsal stanovisko většiny v poměru 5:4, však uvedl, že EPA ve svém výkladu svých pravomocí zašla příliš daleko. (Washington Post)

Více o problematice píšeme v rozhovoru s rektorem Ostravské univerzity, amerikanistou Petrem Kopeckým.