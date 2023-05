Proti Ševčíkovi se postavilo 8 z 9 členů Etické komise VŠE

Komentář Ondřeje Štindla: Setkání českého prezidenta a předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení by dříve bylo nemyslitelné. Nedávné setkání Pavla s Posseltem ale prudké reakce nevzbudilo. Spíš než ke katarzi to však dospělo k vyvanutí, i to ale může znamenat pokrok.