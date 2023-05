Prohledávání portugalské přehrady v případu zmizení Madeleine McCann pokračuje třetím dnem

Policie již třetím dnem prohledává přehradu v Portugalsku, nedaleko které v roce 2007 zmizela tehdy tříletá Madeleine McCann. Zatím patrně nedošla k žádnému novému zjištění. Akce má trvat do konce týdne. (Independent)

Police were carrying out new searches near a reservoir in Portugal Tuesday connected to the disappearance of British toddler Madeleine McCann, who vanished from a resort in the Algarve region 16 years ago.https://t.co/FrBr0rZvX7 pic.twitter.com/8sFHPz5bN3

— AFP News Agency (@AFP) May 23, 2023