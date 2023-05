Hrad uvažoval, že nechá přezkoumat zdraví bývalého šéfa lánské obory Baláka

Hrad uvažoval, že nechá přezkoumat zdraví bývalého šéfa lánské obory Miloše Baláka. Chtěla to udělat nová kancléřka Jana Vohralíková, protože nevěřila, že je na tom zdravotně tak špatně, jak tvrdí.

„Uvažovala jsem o tom. Když jsem ho viděla, dělat to nebudu. Rozhodně to nevypadá, že by byl v pořádku,“ řekla v rozhovoru pro Deník N Vohralíková.

Balák byl pravomocně odsouzen za hospodaření v lánské oboře. Sloužil prezidentovi Miloši Zemanovi a čekal se jeho konec ve státních úřadech.

Těsně před svým odchodem z čela příspěvkové organizace však nechal své podřízené podepsat dodatek ke smlouvě o pronájmu, který mu umožnil dál pobývat v hájence. Vohralíková mu dala výpověď, kterou si poté odmítl převzít.

Nedávno oznámil, že má vážnou chorobu, která mu zamezovala chodit k soudu. Ten jej nakonec odsoudil v kauze nelegální těžby kamene.