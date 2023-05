Po dlouhé nemoci zemřela zpěvačka Tina Turner, bylo jí 83 let

Ve věku 83 let zemřela zpěvačka Tina Turner. V poslední době se potýkala s vážnou nemocí. Za svou pěveckou kariéru obdržela 12 cen Grammy, prodalo se více než 180 milionů jejích alb. Mezi nejznámější hity patří Golden Eye, What’s Love Got To Do With it či Private Dancer.

Zpěvačka Tina Turner v roce 2019 na premiéře muzikálu Tina na Broadwayi. Foto: Evan Agostini, ČTK/AP

Tina Turner se narodila jako Anna Mae Bullock 26. listopadu 1939 ve městě Nutbush v americkém státě Tennessee. Proslavila se koncem 60. let jako zpěvačka skupiny Ike & Tina Turner Revue, později však dosáhla celosvětového úspěchu jako sólová umělkyně.

Turnerová se proslavila jako interpretka hitů Simply the Best, We Don’t Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye. Zpěvačka proslula odvážnými kostýmy a energickým vystupováním, její koncerty bývaly velká show.

O úmrtí zpěvačky informoval její mluvčí. „Bude se konat soukromý pohřební obřad za účasti blízkých přátel a rodiny. Prosíme, abyste v této těžké chvíli respektovali soukromí její rodiny,“ prohlásil. Tina Turner zemřela ve svém domě v Küsnachtu poblíž Curychu ve Švýcarsku. (Telegraph / České noviny)