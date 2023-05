Mladík, který narazil dodávkou u Bílého domu, měl vlajku s hákovým křížem

Devatenáctiletý Američan ze státu Missouri, který byl obviněný z úmyslného najetí dodávkou do zátarasů u Bílého domu, podle svých slov obdivuje nacisty a chtěl „převzít moc a zabít prezidenta“. Vyplývá to z jeho výpovědi v soudních podkladech.

Sai Varshith Kandula, který má indické kořeny a žije s rodinou v Chesterfieldu ve státě Missouri, si pronajal dodávku U-Haul v pondělí večer, poté co na jednosměrnou letenku přiletěl ze St. Louis na washingtonské letiště Dulles.

Kolem 21.35 místního času najel s vozidlem na chodník před Bílým domem a narazil do kovové zábrany. Pak zařadil zpátečku a do zábrany narazil podruhé, než ho zadrželi příslušníci parkové policie Spojených států.

Když se agenti tajné služby zeptali Kanduly na vlajku s hákovým křížem, kterou vyndal z batohu, řekl, že ji údajně koupil na internetu, protože nacisté „mají velkou historii“.

Kandula podle soudního dokumentu vypověděl, že „obdivuje jejich ‚autoritářskou povahu, eugeniku a jejich jednotný světový řád“, a Hitlera označil za „silného vůdce“, kterého obdivuje.

Útok plánoval šest měsíců a plány podrobně popsal v „zelené knize“.

„Uvedl, že jeho cílem bylo ‚dostat se do Bílého domu, chopit se moci a být postaven do čela národa‘,“ uvádí se v dokumentu. „Když se agenti zeptali, jak se chopí moci, řekl, že ‚zabije prezidenta, pokud to budu muset udělat, a ublíží každému, kdo mi bude stát v cestě‘.“

Na předměstí St. Louis Chesterfield, kde Kandula žije, jej známí popsali jako „pohodového teenagera“.

Policie v Chesterfieldu nemá žádné záznamy o interakci s Kandulou ani o výjezdech k němu domů, uvedl tamní kapitán Daniel Dunn. (NBC)