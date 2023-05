Evropská komise doporučuje Česku snížit závislost na fosilních palivech

Evropská komise vydala doporučení státům na roky 2023 a 2024. Česku doporučuje následující rok ukončit opatření na podporu energetiky nebo snížit závislost na fosilních palivech. Dále by mělo posílit poskytování sociálního a cenově dostupného bydlení nebo zajistit fiskální udržitelnost veřejných financí.

„Česko si stojí docela dobře – ačkoli v našich dokumentech jasně pojmenováváme rizika, kterým stojí za to se urgentně věnovat: například rychlejší zadlužování na základě fiskální politiky v minulých letech, nebezpečí inflační spirály, relativní křehkost naší silně průmyslové a exportní ekonomiky a dopady extrémních cen nemovitostí na společnost i hospodaření,“ reagovala na doporučení Evropské komise její místopředsedkyně Věra Jourová.

„Podle mě je teď zásadní, aby Česko plně a chytře využilo potenciál levných a dostupných miliard z rozvojových, reformních a tranzičních evropských fondů. Ať jde o modernizaci uhelných regionů, zlepšení infrastruktury, modernizaci energetiky, nebo o tu nejdůležitější investici – do schopností a znalostí našich lidí, ze všech sfér a složek společnosti. Investice do vzdělávání a vyškolování vytvářejí v rámci EU potenciál, ze kterého může Česko dlouho těžit,“ doplnila Deníku N Jourová.