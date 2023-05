Vrchní státní zastupitelství potvrdilo odložení pěti případů znásilnění v kauze Feriho

Vrchní státní zastupitelství potvrdilo odložení pěti případů znásilnění v kauze Dominika Feriho. Podle něj nebylo v postupu dohledového státního zastupitelství shledáno pochybení, pro Aktuálně.cz to uvedl ředitel odboru trestního řízení v úřadu Bradáčové Tomáš Turek.

Dominik Feri u soudu. Foto: Ludmila Blažková, Deník N

To znamená, že podle Vrchního státního zastupitelství nebyly skutky stíhatelné jako trestné činy. Kromě tohoto podnětu podala zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší zároveň ústavní stížnost, ve které namítá porušení práva na účinné vyšetřování. „Pokud by stížnost byla úspěšná, musela by policie znovu zvážit, zda zahájí trestní stíhání za těchto pět skutků, nebo ne. Byla by přitom vázána tím, co ji Ústavní soud řekne,“ řekl pro server Alarm advokát Pavel Uhl, který se na ústavní stížnosti podílel.

K soudu se dostaly obžaloby ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Bývalému poslanci hrozí až deset let vězení. Na jeho nevhodné chování vůči ženám před dvěma lety upozornily Deník N a Alarm.

Mimo probíhající trestní řízení prověřoval Úřad pro ochranu osobních údajů v přestupkovém řízení zveřejnění částí spisu. Zmocněnkyně poškozených žen Hořejší potvrdila, že byly případy odloženy, informaci potvrdil i Dominik Feri. Ženy nyní mají možnost podat žalobu na ochranu osobnosti k civilním soudům.