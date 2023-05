„Vyzývám vás, abyste ve svém udavačství pokračoval i vůči mé osobě,“ píše Vondráček Bartoškovi

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se zastal svého stranického šéfa Andreje Babiše a napsal místopředsedovi Janu Bartoškovi otevřený dopis, ve kterém mu vytkl, že si tento lidovecký poslanec stěžoval na Babišovo chování během březnové schůze Sněmovny.

Radek Vondráček. Foto: Kateřina Frouzová, Deník N

Bartoškovou stížností se v úterý zabýval mandátový a imunitní výbor, který ji odložil s tím, že proti expremiérovi nezahájí disciplinární řízení. „Pan místopředseda by se v tom vůbec neměl babrat a opravdu by měl radši chodit kanálama a tohle neřešit. Opravdu mi to přijde jako politický proces, a jestli platí nějaký zákon a jsme v parlamentní demokracii, tak se tím mandátový a imunitní výbor nebude zabývat,“ dodal.

K incidentu, který Vondráček v dopisu komentuje, došlo na začátku března, kdy opozice do noci hovořila k vládnímu plánu zpomalit růst penzí. Babiš dvakrát odmítl odejít od řečnického pultu a zkrátit svůj projev, když Sněmovna prosadila omezení doby projevů. Následně se kolem něj seskupili poslanci ANO, aby zabránili jeho případnému vyvedení ze sálu. Jednání dolní komory v tu chvíli řídil právě Bartošek. „Chtěl bych poukázat na absurditu podání pana místopředsedy Bartoška. Z mého pohledu při předsedání Sněmovny on porušil zákon, nedodržel jednací řád, a ještě se obrací na mandátový a imunitní výbor s nějakým udáním a žádá, aby Andrej Babiš dostal nějakou pokutu,“ vysvětluje Vondráček, proč mu stížnost vadí.

Vondráček poukázal na to, že právě on vyburcoval kolegy, aby obstoupili předsedu ANO. „Jsem přesvědčený, že jsme tam protestovali proti porušení zákona a bezpráví a že to bylo naše politické právo,“ sdělil Vondráček. V dopise Bartoškovi pak ještě napsal: „Vyzývám vás, abyste ve svém udavačství pokračoval i vůči mé osobě.“