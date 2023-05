Klíma žádá premiéra Fialu, aby znova zvážil plánované vyšší zdanění novin

Bývalý vládní zmocněnec pro média Michal Klíma v otevřeném dopise požádal premiéra Fialu, aby nechal znovu posoudit zařazení části médií do základní sazby DPH. Podle Klímy toto opatření nehraje z pohledu celkového rozpočtu zásadní roli, pro média je ale problematické.

Koaliční vláda ve svém konsolidačním balíčku navrhuje, aby noviny nově spadaly do 21% sazby DPH (nyní jsou ve snížené 10% sazbě), časopisy pak mají být daněny v rámci 12% sazby.

Podle Klímy ale takové opatření rozpočtu přinese pouze malé výnosy, pro média mohou však být problematická.

„Jakékoliv zvýšení příjmů ze zvýšené DPH je z hlediska fungování demokratického státu zanedbatelné proti škodě, jaká tímto zvýšením demokratickému státu vznikne. U médií by mělo platit, že zpravodajství se nedaní,“ píše Klíma v dopise, který publikoval server Mediaguru.

Bývalý vládní zmocněnec Klíma také popisuje, že podle jeho mínění nedává žádný smysl dělit média podle různé periodicity, v praxi nebude ani možné.

„Korunu této absurdní snaze nasadila mluvčí ministerstva financí, když upřesnila, že ve snížené sazbě budou tituly vydávané nejvýše třikrát týdně, zatímco tituly vydávané čtyřikrát týdně a častěji budou daněny vyšší sazbou. Je zjevné, že už nejde o žádné nalezení logiky, ale jen o zoufalou snahu zdůvodnit chybný návrh na rozdílné danění fakticky stejných produktů,“ píše Klíma.

Premiéra Petra Fialu požádal, aby nechal návrh na změny v sazbách DPH ještě jednou prověřit. Veškerý obsah, jak Klíma píše, by měl ideálně spadat do nulové sazby DPH, do které koalice chce zařadit jedinou položku a to knihy.(Mediaguru)