Sněmovní výbor nezahájil disciplinární řízení s Babišem

Sněmovní výbor nezahájil disciplinární řízení se šéfem ANO Babišem, jak v podnětech žádal místopředseda Sněmovny Bartošek (KDU-ČSL). Ten si stěžoval na to, jak předseda ANO blokoval jednání Sněmovny během debaty o valorizaci penzí, vadily mu ale také výroky bývalého premiéra směrem ke KDU-ČSL.

Foto: Tomáš Hrivňák, Denník N

Místopředseda Sněmovny a lidovec Jan Bartošek si stěžoval na to, jak předseda ANO Andrej Babiš blokoval jednání dolní komory během debaty o valorizaci penzí, a za druhé mu vadily výroky bývalého premiéra směrem ke KDU-ČSL. Za obstrukce měl podle něj dostat pokutu 30 tisíc korun. Bartošek také požadoval omluvu za Babišovo tvrzení, že se KDU-ČSL a ČSSD nelegálně obohatily na úkor České pošty.

„Byly tam dva podněty a v obou případech jsme neshledali podmínky pro zahájení disciplinárního řízení. Nicméně rozprava byla temperamentní a názory se různily,“ řekla Helena Válková (ANO), předsedkyně mandátového a imunitního výboru, který stížnost v úterý řešil.

Třetího března došlo k obstoupení řečniště během noční schůze o penzích. „Nakonec jsme to vyhodnotili tak a přijali jsme usnesení, protože tam byly jiné výroky a jednání, které není úplně to, jaké by veřejnost očekávala od všech poslanců a poslankyň. Takže jsme se shodli na závěru, že jednání poslance Andreje Babiše na zasedání třetího března v době od 21:45 do 22:18 bylo vůči předsedajícímu schůze Janu Bartoškovi zbytečně vyhrocené. Nicméně podmínky pro zahájení disciplinárního řízení nenaplňuje,“ uvedla Válková.

Ani v druhém případě výbor nechce disciplinární řízení zahajovat. „Čtvrtého dubna se měl poslanec Babiš dopustit výroků, ze kterých dovodil pan místopředseda Bartošek závěr, že byly dehonestující a lživé ve vztahu ke KDU-ČSL. A tady jsme také po dlouhé diskuzi dospěli k závěru, že poslanec Andrej Babiš se na jednání 63. schůze dopustil nepodložených výroků ve vztahu k hospodaření státního podniku Česká pošta v letech 2009 a 2010. Nicméně výbor zastává názor, že tyto výroky zejména pro velký časový odstup nezakládají důvod pro zahájení disciplinárního řízení,“ dodala Válková s tím, že závěry se patrně nebudou líbit ani Babišovi, ani Bartoškovi.

Jak poslanci ve výboru hlasovali a kolik jich usnesení podpořilo, Válková nesdělila.