Metnar o česko-americké smlouvě: Je tam pár věcí, o kterých ještě budu chtít mluvit

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) řekl, že hnutí bude o dohodě o obranné spolupráci s USA ještě jednat. „Je to velmi důležitá dohoda, kterou v klubu hnutí diskutujeme, ještě jsme nedošli k žádnému stanovisku, jak se k tomu v rámci ratifikačního procesu postavíme,“ řekl Metnar médiím.

Podle něj smlouva v zásadě upřesňuje podmínky pobytu amerických vojsk na českém území. „Hledáme v rámci poslaneckého klubu shodu. Je tam celá řada věcí a je to i proto, že nebyla ze strany rezortu řádně vysvětlena. A my jsme ani nevěděli, pokud bychom se to nedočetli z novin, že paní ministryně tuto smlouvu jela tento týden podepsat. Za mě je tam pár věcí, o kterých budu ještě chtít mluvit,“ dodal Metnar a jako příklad uvedl takzvané „právo stavby“.

Smlouva má asi 30 článků, jednu přílohu a vymezuje 11 vojenských prostorů, kde by američtí vojáci mohli působit.

Metnar současně uvedl na příklad covidové pandemie, kdy Česku podobná pravidla chyběla a kdy by smlouva mohla pomoci. Jenže smlouva podle něj tento problém neřeší. Zmínil pomoc amerických, francouzských a německých vojáků, kteří v Česku pomáhali během pandemie covid-19. „Ale američtí vojáci nemohli tu činnost vykonávat jako naši zdravotníci nebo lékaři. Ale tato smlouva tuto oblast neupravuje. Není v ní zmínka o řešení jiných krizí nevojenského charakteru,“ poukázal.