Havlíček o konsolidačním balíčku: Nemůžeme vyloučit ani obstrukce

Stínový premiér ANO Karel Havlíček řekl, že jeho hnutí nevylučuje využití obstrukcí u projednávání konsolidačního balíčku. „Použijeme ty nejtvrdší metody, které máme k dispozici, protože jsem bytostně přesvědčen, že vláda postupuje špatně,“ řekl Havlíček serveru iDnes.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

První místopředseda hnutí ANO v rozhovoru pro iDnes kritizoval vládní návrh konsolidace veřejných rozpočtů, podle něj jde zejména o zvyšování daní.

Popsal také, že hnutí ANO může návrhy, které vláda předloží legislativní formou, ve Sněmovně obstruovat. To ANO už dříve dělalo u některých předloh, například u pandemického zákona nebo snížení tempa valorizace penzí.

„Pokud to bude nakonec předloženo tak, jak vláda představila, potom nemůžeme vyloučit ani obstrukce. Použijeme ty nejtvrdší metody, které máme k dispozici, protože jsem bytostně přesvědčen, že vláda postupuje špatně,“ řekl Havlíček v rozhovoru.

Minulý týden šéfka klubu ANO Alena Schillerová Deníku N řekla, že nechce předjímat, jaké kroky nejsilnější sněmovní klub při projednávání zvolí.

„Uvidíme, čemu dá vláda legislativní podobu a co nakonec pošle do Sněmovny. Tam ji rozhodně čeká věcná a připravená opozice v podobě nejsilnějšího poslaneckého klubu ANO,“ řekla Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura při stejné příležitosti Deníku N popsal, že jeho hnutí se k využití obstrukcí nyní nekloní. Také on ale chtěl počkat, s čím vláda reálně v podobě zákonných návrhů přijde.

„Určitě k tomu budeme mluvit, budeme to vysvětlovat, že je to špatné, a budeme to pojmenovávat. Jestli obstrukce ano, to uvidíme,“ popsal předseda SPD.

„Ty vládní návrhy jsou tak jasné, že si veřejnost udělala obrázek i bez obstrukcí. Lidé velmi dobře vidí ta negativa. Něco jiného je korespondenční volba nebo byl pandemický zákon,“ řekl Okamura.

Jeho hnutí ale chystá protesty proti vládním opatřením, první se uskuteční zítra v Liberci, další dvě jsou pak v červnu v Ústí nad Labem a v Mladé Boleslavi. Okamura podle svých slov také jedná s odbory o možné generální stávce.

Koalice chce ve Sněmovně návrh protlačit prvním čtením do letních prázdnin. Ty začínají 17. července. Kdyby se ale jednání o návrhu, který včera ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení, protahovalo, koalice je připravena jednat i přes léto.

„Uděláme všechno pro to, aby do ukončení prvního pololetí Poslanecké sněmovny, což je 17. července, to bylo projednáno v prvním čtení. Pokud bychom to nestíhali, budeme jednat i později,“ řekl Deníku N předseda klubu lidovců Marek Výborný. (iDnes / Deník N)