Film o holokaustu, jaký jste ještě neviděli

Takový film o holokaustu jste ještě neviděli, otevírá svou recenzi filmu The Zone of Interest, premiérovaného tento týden na festivalu v Cannes, list New York Times. Snímek Jonathana Glazera se stal už teď jedním z festivalových favoritů.

The Zone of Interest vypráví obyčejný příběh jedné rodiny žijící v idylickém prostředí luxusního domu obklopeného překrásnou zahradou. Jen ty zneklidňující zvuky v pozadí ruší jejich bukolickou idylu…

Recenze z Cannes se shodují, že film The Zone of Interest je pozoruhodným snímkem, který ukazuje holokaust z dosud neviděného úhlu pohledu, skrze příběh rodiny Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi.

Spolu se svou ženou Hedwigou ve filmu vytváří malý ráj na zemi, jen na dohled lidského utrpení v Osvětimi. Ozvěny onoho utrpení k nim pronikají jen vzdáleně a zprostředkovaně, vědoucí divák ale na rozdíl od nich tuší, co ten hustým dým na obzoru či popel v řece znamená…

„Je to pozoruhodný film – mrazivý a hluboký, meditativní a pohlcující, film, který vytahuje lidskou temnotu na světlo a zkoumá ji jako pod mikroskopem,“ píše ve své recenzi Variety. „V jistém smyslu je to film, který hraje na náš voyeurismus, naši touhu vidět neviditelné. Přesto tak činí se vzrušující originalitou. Není to portrét obětí holokaustu, je to portrét pachatelů.“

Film premiérovaný tento týden v canneské hlavní soutěži vychází z románu Martina Amise, britského spisovatele, který zemřel minulý pátek, tedy ještě před canneskou premiérou filmu. Román vznikl v roce 2014. Původně reklamní a videoklipový režisér Jonathan Glazer je známý díky snímkům Sexy bestie, Zrození a Pod kůží.

Herci Sandra Huller a Christian Fiedler i režisér si v Cannes po projekci snímku vysloužili šestiminutový potlesk publika (délka potlesku publika je v Cannes vnímána jako jakési znamení předpokládaného úspěchu).

Datum uvedení filmu v českých kinech zatím není známo. Ani trailer filmu zatím není k dispozici, jako dnešní video dne tedy přikládáme záznam z canneské tiskové konference filmu.