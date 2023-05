Ani schůzka Bidena a McCarthyho nepřinesla dohodu o navýšení dluhu

Ani osobní schůzka amerického prezidenta Bidena se šéfem Sněmovny reprezentantů McCarthym zatím nepřinesla dohodu o navýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády.

Po jednání v Bílém domě to podle agentur AP a Reuters uvedl McCarthy. Zároveň ale poznamenal, že diskuze byla produktivní. Věří, že je možné se dohodnout. Nenavýší-li Kongres limit pro zadlužení USA, mohla by platební neschopnost nastat už 1. června. To by mělo dramatické dopady nejen na americkou, ale i světovou ekonomiku.

Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány koncem dubna sice navýšení dluhového stropu schválila, podmínila ho ale rozsáhlými rozpočtovými škrty v příštích deseti letech, na což odmítal přistoupit demokraty kontrolovaný Senát, který stejně jako Biden požadoval zvýšení dluhového stropu bez jakýchkoliv podmínek. V posledních týdnech se obě strany snaží najít kompromis.

McCarthy po jednání s Bidenem, které se uskutečnilo v pondělí večer místního času (v noci na dnešek SELČ), vyjádřil přesvědčení, že obě strany chtějí dosáhnout dohody. Ve vyjednávání nyní podle něj budou pokračovat týmy obou stran a také on s Bidenem bude o problematice každý den mluvit, dokud se nedohodnou.

Také Biden před setkáním vyjádřil optimismus. Už dříve dal najevo přesvědčení, že se USA platební neschopnosti vyhnou.

Spojené státy jsou podle listu The Washington Post jednou z pouhých dvou zemí světa, které mají zákonný limit na výši zadlužení. V Dánsku je přitom strop tak vysoko, že je „v zásadě formalitou“. Americký limit činí aktuálně 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč), přičemž na tuto úroveň se dostal opakovaným navyšováním z posledních dekád, zatímco státní dluh bobtnal pod demokratickými i republikánskými prezidenty. (ČTK)