Pavel podepsal úpravu podoby terapeutických programů pro rizikové řidiče

Pět mladých lidí odpovídalo Deníku N na to, co očekávají od prezidenta. Někteří volili Petra Pavla, někteří Andreje Babiše. Za zásadní témata považují ceny bydlení, genderové rozdíly v platech nebo udržitelnost. Například Antonín z Velkých Pavlovic, který pracuje jako montér, si myslí, že by prezident měl pomoct zvednout prestiž manuálních profesí.