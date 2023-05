Biden se setká s McCarthym kvůli dluhovému stropu

Americký prezident Joe Biden se dnes v Oválné pracovně setká s republikánským šéfem Sněmovny Kevinem McCarthym na dalším kole jednání o zvednutí dluhového stropu. Ve zprávě médiím to oznámil Bílý dům.

Cílem bude dosáhnout dohody o zvýšení dluhového stropu před 1. červnem, kdy mohou vládě USA poprvé v historii dojít peníze a stát se neschopným plnit své závazky. McCarthy a GOP požadovali výměnou za toto hlasování o zvýšení limitu škrty ve výdajích, čemuž se Biden bránil.

Prezident minulý týden kvůli patové situaci přerušil svou cestu do Asie a včera se z Japonska vrátil do Washingtonu, aby zajistil uzavření dohody do konce měsíce. (Bílý dům)