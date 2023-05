Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity skončil v souvislosti se sexuálním obtěžováním studentek i třetí učitel

„Bylo by záslužné zdůraznit učitelům, že děti nemusí znát všechny termíny v učebnici,“ říká v rozhovoru Gabriela Baumgartnerová, šéfka češtinářů v Cermatu. Popisuje také, kolik bodů z přijímaček by mělo stačit na gymnázia či zda je v testech i to, co se děti ve škole nenaučí.