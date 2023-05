Vláda projedná návrh novely zákona o státním zastupitelství

Vláda chce změnit koncesionářské poplatky, týkaly by se i počítačů a mobilů. Rozšířil by se tak počet domácností, které je platí, a to až o 600 tisíc. V plánu je i navýšení poplatků. O novele zákona o ČT a ČRo jedná na ministerstvu kultury pracovní skupina. (Novinky)