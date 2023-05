Stanjura: Návrh konsolidačního balíčku odpovídá dohodě, zveřejněn má být dnes

Legislativní text ke konsolidačnímu balíčku odpovídá politické dohodě, k níž lídři pětikoalice dospěli před deseti dny. Řekl to ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Návrh má být zveřejněn dnes, při schvalování čeká změny.

„Měníme více než 50 zákonů, takže je to opravdu velký legislativní text. Bylo by neobvyklé a velmi zvláštní, kdyby k žádné změně nedošlo,“ řekl v Opavě na dotaz novinářů.

Vláda by se podle Stanjury měla návrhem zabývat v polovině června, tak aby balíček stihla Sněmovna projednat v prvním čtení ještě před prázdninami. Mezi schválením vládou a otevřením návrhu ve Sněmovně musí uplynout deset dní, aby se poslanci měli možnost s textem seznámit. Vzhledem k procesu, který návrh čeká při postupném projednávání v legislativní radě vlády, ve Sněmovně a v Senátu, je podle ministra „skoro jisté, že je jisté, že výsledný tvar zákona bude jiný než to, co dnes vyjde“.

Vláda chce souborem daňových změn a úspor v dotacích uspořit příští rok na výdajích státu 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to mělo být 53,4 miliardy korun. Podle opozice koalice místo úspor na straně státu daněmi více zatíží některé skupiny obyvatel. (ČTK)