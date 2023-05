„Pár let zpátky bychom možná do kina v malém městě na takový film nešli, protože bychom se styděli,“ popisuje v rozhovoru proměnu polské společnosti k LGBTQ+ komunitě režisér Kamil Krawczycki. Jeho debutový celovečerní film, romantické queer drama Slon, minulý týden vstoupil do českých kin.