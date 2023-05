Ukrajina může počítat s 24 až 36 stíhačkami F-16, odhaduje ukrajinský web

Evropští spojenci by mohli v první fázi Ukrajině dodat 24 až 36 amerických stíhaček F-16, odhaduje ukrajinský web Defense Express. Vychází přitom z toho, že stroje pravděpodobně poskytnou Dánsko a Nizozemsko.

Poskytnutí letounů F-16 Ukrajině by tedy v jejich případě nepředstavovalo ohrožení jejich vlastních obranných kapacit. „Odhadovaný počet stíhaček, které mohou být předány Ukrajině, přímo závisí na harmonogramu toho, kdy dorazí stroje F-35 a kdy se podaří dosáhnout jejich operační připravenosti,“ píše web. Počítá také s možností, že k Dánsku a Nizozemsku by se mohly připojit i další země vlastnící stíhačky F-16, takže jejich dodávka na Ukrajinu by mohla být nakonec větší.

Pokud budou Nizozemsko a Dánsko jediné dvě země, které stroje dodají, může Ukrajina počítat s jednou nebo dvěma jednotkami po 12 strojích od Nizozemska a jednou od Dánska, tedy s 24 až 36 letouny, míní web. V budoucnu pak podle něj může být tento počet navýšen na 70 s tím, jak budou obě jmenované země dostávat stroje F-35 z USA.

Nizozemsko si původně v roce 2016 objednalo 24 stíhaček F-35. Tyto letouny pak podle plánu obdrželo mezi lety 2020 a 2022. Později rozšířilo objednávku na 46 letounů. Zbylé stíhačky by měly dorazit koncem roku 2023 a dosáhnout operační připravenosti v roce 2024. Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu si v létě 2022 Nizozemsko objednalo dalších šest těchto stíhacích letounů páté generace, vypočítává Defense Express. Nizozemsko plánovalo po dosažení operační připravenosti prvních svých stíhaček F-35 v roce 2021 odepsat 12 strojů F-16 a prodat je soukromé společnosti Draken International. V současnosti tyto stroje procházejí opravami. Dalších 28 strojů F-16 plánovalo Nizozemsko prodat stejné společnosti po dosažení operační připravenosti dalších stíhaček F-35 v roce 2024.

Dánsko si v roce 2016 objednalo 27 stíhaček F-35. Dostat by jich mělo 17 koncem letošního roku, některé z nich jsou ale určeny k výcviku pilotů a mají zůstat v USA. V letech 2024 až 2026 by mělo Dánsko postupně obdržet zbylých deset letounů. Kodaň původně plánovala odepsat všech svých 30 strojů F-16 do roku 2024, to ale odložila na později vzhledem k harmonogramu dodávek stíhaček novější generace.

Jakékoli dodávky na Ukrajinu či do jiné cizí země musí mít souhlas Washingtonu, který se k věci dosud stavěl spíše odmítavě. Dodávky stíhaček na Ukrajinu ale v pátek na summitu ekonomicky vyspělých zemí G7 podpořil americký prezident Joe Biden. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak Bidenovo oznámení vítal jako „historické rozhodnutí“. Ukrajina o příslib dodávek stíhaček F-16 usiluje už mnoho měsíců. Londýn kromě toho tento týden ohlásil, že společně s Nizozemskem pracuje na vytvoření takzvané mezinárodní koalice, jejíž cílem je zajistit Ukrajině dodávky těchto letounů a odpovídající výcvik jejích pilotů. Británie nicméně stíhačky F-16 sama ve výzbroji nemá. (ČTK)