Prigožin tvrdí, že jeho vojáci obsadili celý Bachmut

Šéf vagnerovců Prigožin tvrdí, že jeho žoldnéři obsadili celý Bachmut. „Dnes ve 12 hodin byl Bachmut dobyt celý, operace trvala 224 dní,“ řekl Prigožin ve videu zveřejněném na Telegramu.

Na záběrech stojí Prigožin společně s dalšími bojovníky a ruskou vlajkou v rukou na troskách dobytého ukrajinského města. „224 dnů kluci útočili na tohle město. Nebyl tady nikdo, kdo by nám mohl pomoci, jen my. Pomáhali jsme si sami,“ popisuje Prigožin na videu.

Vysvětluje na něm, že soukromá armáda Vagnerovy skupiny přišla do této války dobrovolně a začala osvobozovat území, aby hájila zájmy Ruska.

„Generálové, bývalí příslušníci bezpečnostních složek, příslušníci FSB a bývalí vězni, recidivisti tady konali jako jediná armáda, jediný tým. Chci poděkovat ruskému lidu, který nás podporoval. A děkuji všem padlým klukům, kteří zahynuli v této válce,“ doplňuje šéf vagnerovců a děkuje Putinovi, že jim dal tuto možnost.

„Až bude zapotřebí naší vlasti, vrátíme se.“

Následně se Prigožin slovy opírá do ruské vojenské byrokracie. „Bojovali jsme v Bachmutu nejen s ukrajinskými vojáky, ale i s ruskou byrokracií, která nám házela klacky pod nohy, zejména vojenská byrokracie.“ Jmenuje Šojgua a Gerasimova, kteří podle Prigožina změnili válku ve vlastní zábavu a vyhrožuje, že budou všichni, kdo vagnerovcům škodili, zodpovídat za své činy. „My máme seznamy těch, kdo nám pomáhal, i seznamy těch, kdo nám aktivně škodil a fakticky podporoval protivníka,“ doplňuje.

Za pět dní plánuje šéf vagnerovců vyvést své jednotky z města na odpočinek. „Bojovali jsme už 427 dní, od března loňského roku. Teď jsme vzali celé město, každý dům jsme vzali. Do 25. května vše prohlídneme, vytvoříme linie obrany a předáme to vojákům. Sami se stáhneme do bojových táborů. Až budeme zase zapotřebí naší vlasti, vrátíme se a budeme bránit naši zem, pokud to bude potřeba,“ uzavírá Prigožin.

Prigožin zároveň posílá vzkaz ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. „Vaši kluci bojovali statečně a dobře. Jestli setrváte na této cestě, můžete se stát druhou nejsilnější armádou světa, nejsilnější je soukromá armáda Vagnera. Až dnes uvidíte Bidena, polibte ho na šošolku a pozdravujte ho ode mne. A pozdravujte také Syrského a Zalužného, pokud je zdráv,“ řekl. (AFP, Telegram)