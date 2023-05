Robert Fico říká, že tlak na soudce v případě vraždy Jána Kuciaka byl obrovský

Robert Fico říká, že „tlak na soudce byl obrovský“ v případě vraždy Jána Kuciaka a přípravy vražd prokurátorů. Kočner byl v pátek zproštěn obžaloby, Zsuzsová byla odsouzena na 25 let. Smer mezitím dlouhodobě útočí na soudce, kteří se zabývají korupčními kauzami z dob vlády této strany.

Fico v diskuzi Sobotné dialógy RTVS bez jakýchkoli důkazů zopakoval, že vražda novináře byla zneužita k politickým cílům v letech 2018 a 2020. Za „šokující“ označil, že policie od voleb 2020 prosazuje pouze verzi, že Kuciakovu vraždu si údajně objednal Kočner.

S odkazem na páteční rozhodnutí soudu Fico uvedl, že všichni očekávají, že Kočner bude odsouzen a „přijde vlna útoků na Smer jako v letech 2018 a 2020“. Obvinil média a nevládní organizace, že vyvíjejí obrovský tlak na soudce.

Fico uvedl, že pokud by proti Kočnerovi existoval dostatek důkazů, soud by ho v pátek odsoudil. „Kdyby tam něco bylo, soud by postupoval stejně jako v případě paní Zsuzsové,“ tvrdí Fico.

Speciálnímu prokurátorovi Danielu Lipšicovi Fico vyčítá, že údajně intimně komunikoval s Alenou Zsuzsovou a že je ostuda, pokud zůstane ve funkci. Moderátorka Sobotných dialógov Marta Jančkárová připomněla Lipšicův postoj, že komunikace s ženami z Facebooku je neautentická a on neví, o jakou osobu se jedná.

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová připomněla Ficovy útoky na soudce, kteří rozhodují o korupčních kauzách Smeru. S odkazem na páteční rozhodnutí soudu zprostit Kočnera obvinění z objednání vraždy Jána Kuciaka Remišová hovořila o „obrovském zklamání“. (Denník N)