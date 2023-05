USA udělila západním spojencům souhlas k předání moderních stíhaček na Ukrajinu

Proč Rusku záleží na tom, jak to dopadne v Bachmutu, vysvětluje ve svém komentáři historik Timothy Snyder. „Bachmut měl být zjevně dobyt do 9. května, aby se Putin měl čím pochlubit ve svém projevu ke Dni vítězství. To se však nestalo. Místo toho se stala politika.“