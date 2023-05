Jednání o dluhovém stropu USA podle republikánů narazila, pokračování je nejisté

Vyjednávání o navýšení dluhového stropu Spojených států se necelé dva týdny před potenciální platební neschopností vlády zastavila. Píší to americká média poté, co republikánští vyjednavači novinářům popsali přetrvávající neshody s týmem demokratického prezidenta Joea Bidena.

Jeden republikánský kongresman podle agentury AP uvedl, že rozhovory v tuto chvíli nejsou produktivní a je třeba je přerušit. Bez navýšení limitu pro zadlužení státu by federální vláda už 1. června nemusela mít peníze na splácení svých závazků.

„Je načase dát si pauzu, protože to zkrátka není produktivní,“ řekl kongresman Garret Graves, kterého předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy pověřil vedením rozhovorů na straně republikánů. S médii hovořil po dalším kole rozhovorů s poradci prezidenta Bidena, přičemž aktuální stav vyjednávání popsal jako „nesmyslný“.

Podle informací reportéra webu Punchbowl News Jakea Shermana, který dlouhodobě mapuje dění v Kongresu, byla jednání přerušena. Nejmenované zdroje zapojené do procesu mu sdělily, že strany nenachází shodu na vícero otázkách. Graves uvedl, že není jasné, kdy se rozhovory opět rozběhnou.

Strop pro zadlužení USA stanovuje Kongres, který v minulosti limit mnohokrát posunul či pozastavil, zatímco státní dluh bobtnal pod demokratickými i republikánskými prezidenty. Republikánská většina ve sněmovně nyní tento krok podmiňuje škrty ve státních výdajích a zrušením některých programů z Bidenovy domácí agendy. Biden trvá na tom, že dluhový strop by se měl navýšit bez současných úsporných opatření, jak se dělo i za úřadování jeho republikánského předchůdce Donalda Trumpa. Aktuální vyjednávání přitom prezentuje jako oddělenou debatu o rozpočtové politice.

Bílý dům podle agentury Reuters na dnešní vývoj reagoval vyjádřením, že dohoda je stále možná, budou-li obě strany vyjednávat v dobré víře a smíří-li se s tím, že nedostanou vše, co by chtěly. Předseda sněmovny McCarthy dříve uvedl, že dohody je potřeba dosáhnout do konce týdne, aby ji stihl Kongres včas potvrdit.

Americké ministerstvo financí společně s ekonomy opakovaně varuje, že platební neschopnost by měla dramatické dopady nejen na americkou ekonomiku. Co přesně by tento scénář obnášel, však není jasné, neboť zatím nikdy nenastal. (ČTK)