Zelenskyj označil rozhodnutí USA podpořit výcvik ukrajinských pilotů na stíhačky F-16 za historické

Vývoj bojů (449. den): Ukrajinci poprvé předvedli slovenský MiG-29 ve svých barvách. Je možné, že technici jich díky zásobám náhradních dílů budou schopni uvést do bojového stavu více, než by se kdy podařilo slovenskému letectvu. A tedy že se velká část bývalých slovenských stíhaček ve výsledku zapojí do bojů.