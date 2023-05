Prigožin: Bachmut v příštích dvou dnech pravděpodobně nepadne

Zakladatel Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin uvedl, že město Bachmut pravděpodobně v příštích dvou dnech nepadne do rukou jeho žoldnéřů. Je to tím, že ve městě zuří boje s ukrajinskými vojáky ukrytých v provizorní „pevnosti“ na jihu města.

Jevgenij Prigožin. Foto: ČTK

Ukrajinské město Bachmut je po měsících intenzivních bojů mezi ukrajinskými a ruskými silami, které mu říkají „mlýnek na maso“, v troskách.

„Bachmut stále nebyl dobyt,“ řekl Prigožin v hlasové zprávě zveřejněné na Telegramu. „Je nepravděpodobné, že bychom Bachmut získali zítra nebo pozítří.“

Rusko se od loňského léta snaží dobýt Bachmut v nejdelší a nejkrvavější bitvě války, ale ukrajinští obránci se udrželi. Pokud by město obsadilo Rusko, poskytlo by mu to odrazový můstek k postupu na dvě větší města, po kterých v Doněcké oblasti dlouho toužilo: Kramatorsk a Slavjansk. (Reuters)