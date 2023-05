Ďábli v Austrálii přivedli na svět další tři mláďata

Zálohování PET lahví a plechovek by se mělo týkat nealkoholických nápojů o objemu od 0,1 litru až po tři litry a alkoholických nápojů s obsahem do 15 procent alkoholu. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).