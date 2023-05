Branou do Vatikánu večer projel autem zřejmě psychicky nemocný muž

Pravděpodobně psychicky nemocný muž včera večer vjel autem na nádvoří Apoštolského paláce ve Vatikánu, okamžitě poté jej zatkla policie. Informovala o tom v noci na dnešek agentura AP s odvoláním na oznámení Vatikánu.

Vatikánská ostraha vystřelila na přední kola auta, když se blížilo k bráně. Přesto se v něm asi čtyřicetiletému muži podařilo projet na nádvoří, kde byl okamžitě zatčen. Podle Vatikánu muž trpí „vážnou psychickou poruchou“.

Incident se stal krátce po osmé večer. Podle AP papež v té době obvykle večeří. Vatikán uvedl, že vzápětí se rozezněl alarm a zavřela se brána v místě, kde papež bydlí.

V Apoštolském paláci, na jehož nádvoří auto vjelo, je mimo jiné Vatikánská knihovna, kanceláře, Vatikánská muzea či papežské apartmá, v něm ale současný papež v roce 2013 po zahájení svého pontifikátu bydlet odmítl a místo toho žije ve skromném bytě v Domě svaté Marty.

Veřejnost má do Vatikánu přístup přes den, například do Svatopetrské baziliky či Vatikánských muzeí, mohou tam rovněž lidé s receptem do vatikánské lékárny. Do řady budov se smí jen s příslušným povolením.

Čtvrteční incident je neobvyklý, napsala AP. Připomněla ale také případ z konce prosince 2009, kdy začátek půlnoční mše na Štědrý den narušila zřejmě psychicky nemocná žena. Ta překonala bezpečnostní zábrany a tehdejšího papeže Benedikta XVI., kráčejícího k oltáři, srazila k zemi. Papež při incidentu neutrpěl žádné zranění a mši v pořádku odsloužil. (ĆTK)