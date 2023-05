Brazilský Nejvyšší soud odsoudil bývalého prezidenta, hrozí mu vězení

Brazilský Nejvyšší soud se vyslovil hlasy šesti z deseti soudců pro odsouzení bývalého prezidenta Fernanda Collora de Melly za praní špinavých peněz a korupci. Hlasování podle Reuters znamená, že odsouzení bývalé hlavy státu, která odstoupila v roce 1992, je už jisté.

Jednání soudu má pokračovat ve středu, kdy by hlasovat měli zbývající čtyři soudci a soud by také měl rozhodnout o trestu, který by mohl odeslat třiasedmdesátiletého exprezidenta do vězení, dodal Reuters.

Nejnovější obvinění proti Collorovi jsou důsledkem vyšetřování největší korupční kauzy v brazilské historii, nazvané Lava Jato, která měla přesah i do dalších zemí Latinské Ameriky. Ve vězení kvůli úplatkům skončily desítky podnikatelů a politiků.

Brazilská prokuratura obvinila Collora z toho, že dostal od dceřiné společnosti státní ropné společnosti Petrobras úplatky, jejichž celková výše odpovídá v přepočtu 132 milionům korun.

Právníci bývalého prezidenta řekli místním médiím, že Collor „nespáchal žádný zločin“, a vyjádřili přesvědčení, že bude nakonec osvobozen. Samotného Collora nebylo možné okamžitě zastihnout, aby se vyjádřil. (Reuters)