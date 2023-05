Změna bodového systému má podle Kupky podporu napříč Sněmovnou

Základní principy změny zákona, který by měl zjednodušit bodový systém pro řidiče, mají podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) podporu mezi poslanci. Chce, aby novela prošla Poslaneckou sněmovnou do poloviny roku.

Kupka to řekl na tiskové konferenci po druhém čtení novely ve Sněmovně.

„Novela přináší zjednodušení silničních pravidel. Důležité je, že základní principy, zdá se, mají podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Doufám, že do poloviny roku zákon projde Sněmovnou a poté Senátem. Abychom měli půl roku na to, seznámit veřejnost se změnami v pravidlech,“ řekl Kupka.

Změna zákona, která má zjednodušit bodový systém pro řidiče, je po dnešku ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci k ní vznesli v dnešním druhém čtení tři desítky pozměňovacích návrhů. Ze zákona by tak například mohla zmizet povinnost dodržovat minimální odstup při předjíždění cyklistů. Poslanci by z vládní předlohy mohli na návrh hospodářského výboru také vypustit navrhovanou povinnost řidičů volat policii v případě, že jejich vozilo tvoří překážku na dálnici.

Kupka uvedl, že celá řada pozměňovacích návrhů bude mít jeho podporu. „Chceme sledovat i s dopravními odborníky i věcnou podstatu pozměňovacích návrhů. To bude klíčové hledisko,“ řekl Kupka. Dodal, že podpoří pozměňovací návrh na zavedení sdílených zón, ve kterých budou moci chodci i cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a platit v nich bude nejvýše dvacetikilometrová rychlost. Podle něj tyto zóny umožní, aby se v urbanizovaných centrech měst potkaly různé druhy osobní dopravy. „Vyšli jsme také vstříc požadavkům autoškol. Chceme zrušit pravidlo, kdy mezi zkouškami musí být nejméně pět dnů,“ uvedl.

Na návrh vlády zavádí také možnost řídit auto už od 17 let, ale jen pod dohledem mentora. „Mentor musí být zkušený řidič, musí mít řidičské oprávnění přes deset let, čisté bodové konto a posledních pět let musí mít řidičský průkaz nepřetržitě,“ uvedl Kupka.

Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu; týká se to hlavně víkendů. Novela zjednodušuje systém trestných bodů z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude moct sbírat body do odebrání řidičského průkazu nejvýš dvakrát, u středně závažných přestupků pak třikrát. (ČTK)