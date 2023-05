Vydavatelé: Zvýšení DPH povede k poklesu trhu novin o 15 až 20 procent

Velké vydavatelské domy předpokládají, že zvýšení DPH z 10 na 21 procent pro noviny urychlí propad trhu denního tisku z loňských 10 procent na letošních 15 až 20 procent. Vedle chystaného zvýšení daně totiž noviny zdražují i kvůli rostoucím nákladům na papír, tiskárnu a distribuci.

Někteří vydavatelé proto reálně zvažují, že vydávání tištěných novin s denní periodicitou zastaví. Bude to mít dominový efekt, protože to ještě více zvýší náklady na distribuci zbývajících titulů. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. (České noviny)