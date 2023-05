Rusko tvrdí, že zničilo radar a pět odpalovacích vozidel systému Patriot

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zničilo radar a pět odpalovacích zařízení amerického protiraketového kompletu Patriot, který chrání Kyjev. Ruské tvrzení je v protikladu s ukrajinským i americkým.

Jediná věc, kterou shodně říkají jak Ukrajinci s Američany na jedné straně a Rusové na straně druhé, je to, že v noci na úterý došlo ke konfrontaci baterie Patriot v Kyjevě s ruskou střelou či střelami Kinžal.

Dále se verze rozcházejí. Ukrajinci ohlásili stoprocentní úspěch v podobě šesti zničených Kinžalů, objevily se i snímky trosek. Rusové nejprve ohlásili, že Patriot zasáhli, a když Američané dali najevo, že jejich technici systém v Kyjevě prozkoumali a mluví o „minimálním“ poškození, přišla z ruského ministerstva obrany reakce v podobě slov o zničeném radaru a pěti odpalovacích vozidlech.

To by ale znamenalo tak výrazný zásah, že by se jej Ukrajincům patrně jen těžko podařilo utajit. Ukrajinci navíc hlásí, že protivzdušná obrana Kyjeva v noci na dnešek sestřelila další ruské řízené střely s plochou dráhou letu. Místní úřady nehlásí žádné poškození ani oběti, což nasvědčuje tomu, že protivzdušná obrana pracovala úspěšně, i když není zřejmé, zda byl tuto noc v provozu i komplet Patriot.

Celý Patriot tvoří několik vozidel. Jediné, v němž je trvale lidská osádka, je řídicí stanice. Další vozidla nesou elektrické generátory, radar, antény a pak má baterie několik (až osm) odpalovacích vozidel.

Důvodem, proč Rusko trvá na úspěchu Kinžalu, je i propaganda. Ta vykreslila tuto střelu, i pro Rusko vzácnou a drahou zbraň, jako nezničitelnou a nezastavitelnou. Z ruského pohledu by byla těžká rána prestiži, kdyby se ukázalo, že i oslavovaná chlouba ruské vojenské moci může být zastavena.

Ruská agrese proti Ukrajině trvá už rok a čtvrt. Ukrajinské ministerstvo obrany vydalo 12. května statistiku, podle níž za tu dobu Kyjev zažil 740 leteckých poplachů, trvajících v součtu téměř 852 hodin.