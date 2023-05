Montana jako první americký stát zakázala čínskou aplikaci TikTok

Starosta New Yorku Eric Adams odsoudil včerejší incident, při němž paparazzi pronásledovali vůz s princem Harrym, jeho ženou Meghan a tchyní a ohrozili i obyvatele New Yorku. „Když si připomenete, jak zemřela jeho matka (…), bylo to nebezpečné a nezodpovědné,“ řekl starosta. (CBS)