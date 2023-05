Americký soud poslal na doživotí do vězení islamistu, který v roce 2017 v New Yorku zabil osm lidí

Islamistovi, který v roce 2017 v New Yorku autem zabil osm lidí a dalších 18 jich vážně zranil, vyměřil soud trest doživotního vězení bez možnosti předčasného propuštění. Muž byl v lednu shledán vinným z 28 trestných činů včetně několikanásobné vraždy.

Soudce Vernon S. Broderick 35letému uzbeckému občanovi podle agentury AP potvrdil deset doživotních trestů a dalších 260 let za mřížemi. „Chování (odsouzeného) v tomto případě patří k nejhorším, ne-li nejhorší, jaké jsem kdy viděl,“ řekl soudce. Odkázal přitom na skutečnost, že Saipov při možnosti promluvit před soudem zpochybnil bolest obětí a pozůstalých, přičemž řekl, že vyplakali méně slz a trpěli méně než vyznavači islámu.

Trest byl Saipovovi vyměřen poté, co se porota v březnu neshodla na trestu smrti pro tohoto někdejšího obyvatele New Jersey, čímž mu za jeho několikanásobnou vraždu turistů z 31. října 2017 automaticky náležel trest doživotního vězení.

Agentura AP už dříve napsala, že rozsudek v podobě trestu smrti by byl ve státě New York naprostou výjimkou. Tento americký stát ho totiž už neuplatňuje a poslední vykonaný rozsudek smrti se datuje do roku 1963. Podle agentury Reuters bude odsouzený držen ve vězení z nejvyšší ostrahou v Coloradu a sám v cele s betonovou postelí bude trávit 22 až 23 hodin denně.

Před vynesením rozsudku promluvili příbuzní osmi lidí zabitých při halloweenském teroristickém útoku, popisovali přetrvávající bolest, někteří plakali a mluvili přímo k odsouzenému. Otec jedné z obětí útočníkovi řekl, že doufá, že si jednou uvědomí, jakou bolest tolika lidem způsobil.

„Nikdy nebudu moci chodit tak jako vy,“ řekla Marion Van Reethová, která při útoku přišla o obě nohy a seděla před Saipovovem na invalidním vozíku. „Mám na vás otázku. Jste po té době strávené ve vězení stále přesvědčen, že vaše zločiny proti nevinným lidem byly správné?“ tázala se útočníka, který se sklopenou hlavou skrze sluchátka poslouchal překlad soudního líčení.

Stejně jako ostatní vyjádřila naději, že si odsouzený jednou uvědomí hrůznost svého teroristického útoku. Matka jednoho ze zavražděných útočníkovi řekla, že jí zničil život.

„Saipov je bezostyšný terorista – hrdý vrah, který si nezaslouží žádnou shovívavost a měl by být potrestán v plném rozsahu zákona,“ uvedli prokurátoři. Soudce vyhověl jejich doporučení udělit doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění. (ČTK)