Mír není možný bez vrácení okupovaného území, sdělil Kyjev čínskému hostu

Bez navrácení Ruskem okupovaných území Ukrajině se míru nepodaří dosáhnout, řekli ukrajinští představitelé čínskému zvláštnímu pověřenci, který zakončil dvoudenní návštěvu Ukrajiny. Diplomat Li Chuej podnikl cestu po domluvě mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Si Ťin-pchingem.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba čínského hosta podle komuniké ministerstva zahraničí podrobně seznámil s principy obnovení trvalého a spravedlivého míru „na základě respektování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny“. Upozornil, že Ukrajina nepřijme žádné návrhy, které by předpokládaly ztrátu jejího území nebo zmrazení konfliktu.

Kuleba podle listu Ukrajinska pravda vyzdvihl důležitost účasti Číny na mírovém plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, obilné dohodě, zajištění jaderné bezpečnosti a dalších závažných mezinárodních iniciativách.

Čínská diplomacie letos v únoru, na první výročí vpádu ruských vojsk do sousední země, zveřejnila své návrhy na „urovnání ukrajinské krize“ včetně 12 bodů, jejichž splnění by podle Číny přiblížilo konec války. Čína hovořila o nezbytnosti obnovit přímý dialog mezi Moskvou a Kyjevem, nastolit příměří a usednout za vyjednávací stůl. Vybízela také k ukončení „mentality studené války“, což by podle Pekingu obnášelo i to, že by se přestalo s rozšiřováním vojenských paktů.

Ukrajina, Evropská unie a Spojené státy tehdy prohlásily, že přistupují k čínskému návrhu jako k prohlášení o čínském stanovisku, ale nikoliv jako k reálnému plánu na urovnání konfliktu či návrhu na jednání, poznamenala BBC na svém ruskojazyčném webu.

Peking za 15 měsíců války nikdy otevřeně neodsoudil ruskou invazi na Ukrajinu. Čínský prezident Si Ťin-pching v březnu osobně navštívil Moskvu a na konci dubna telefonicky hovořil se Zelenským. (ČTK)