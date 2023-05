Americkému poslanci obviněnému z podvodů hrozí vyhazov se Sněmovny

Američtí demokraté započali ve Sněmovně reprezentantů proces, který může vést k vyloučení republikánského poslance George Santose, obviněného ze 13 případů podvodů a zpronevěry. Šéf republikánů Kevin McCarthy chce, aby se záležitost „postupovala rychle“.

George Santos na snímku ze Sněmovny reprezentantů se spojenkyní, poslankyní Marjorie T. Greene. Foto: Evelyn Hockstein, Reuters

Jednovětá rezoluce, kterou představil kalifornský poslanec Robert Garcia, je symbolická a očekává se, že opatření neprojde. Republikány ve Sněmovně nicméně donutí k tomu, aby se ke svému kolegovi z New Yorku vyjádřili.

„George Santos je podvodník a lhář a Sněmovna ho musí vyloučit,“ řekl Garcia. „Republikáni mají nyní šanci ukázat Američanům, že přiznaný zločinec by neměl působit ve Sněmovně reprezentantů.“

Návrh je privilegovaným usnesením. Pokud jej navrhne řadový člen Sněmovny, vyvolá v následujících dvou dnech procedurální hlasování, ačkoli republikáni to mohou ještě zablokovat. Každý návrh na vyloučení vyžaduje dvě třetiny hlasů celé Sněmovny.

Jakákoli snaha GOP o zablokování nebo předložení rezoluce by však stejně znamenala, že Sněmovna bude hlasovat.

Šéf republikánů Kevin McCarthy navrhl předat záležitost etickému výboru Sněmovny, od něhož chce, aby „postupoval rychle.“

„Myslím, že se na to můžeme podívat velmi rychle a dojít k závěru, co George Santos udělal a co neudělal, prostřednictvím etického, bipartitního výboru,“ řekl McCarthy. „Byl bych rád, kdyby etický výbor v této věci postupoval rychle.“

Podle demokratického poradce se Hakeem Jeffries, vedoucí představitel demokratů, hodlá postavit proti McCarthyho snaze předat usnesení o Santosově vyloučení etickému výboru. (NPR, CNN)

