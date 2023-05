Vláda zrušila usnesení, která umožnila Rusům bezplatně využívat nemovitosti

Vláda dnes schválila zrušení několika usnesení z let 1970–1982, která umožnila Rusům bezplatně využívat nemovitosti v Česku. Deníku N to sdělil jeden ze členů kabinetu. Otevřela se tím možnost požadovat po Rusku daně a nájemné, a to i tři roky zpětně.