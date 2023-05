Biden opět jedná s lídry Kongresu o blížící se hrozbě platební neschopnosti USA

Lídři obou komor amerického Kongresu se dnes sešli s šéfem Bílého domu Joem Bidenem k novým jednáním o navýšení dluhového stropu Spojených států, které by odvrátilo bezprecedentní stav platební neschopnosti federální vlády.

Republikáni v čele s předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym odmítají „čisté“ navýšení a požadují současné škrty ve státních výdajích. Složitá vyjednávání podle amerických médií postupují velmi pomalu, zatímco do možného kolapsu vládních financí zbývá jen něco přes dva týdny.

Americká ministryně financí Janet Yellen v pondělí potvrdila odhad, že USA by už 1. června nemusely být schopné splácet své závazky, pokud Kongres neposkytne prostor pro další zadlužování, jak učinil v minulosti mnohokrát. Podle ní i podle mnohých ekonomů by propad do platební neschopnosti, který dosud nikdy nenastal, měl katastrofální dopady nejen na americkou ekonomiku, zejména pokud by přetrvával delší dobu.

Biden dnes o možném postupu stejně jako minulý týden jedná s McCarthym, dále s lídrem Demokratické strany ve sněmovně Hakeemem Jeffriesem, šéfem demokratické většiny v Senátu Chuckem Schumerem a lídrem republikánské menšiny Mitchem McConnellem. Vyjednávání komplikuje i to, že prezident plánuje ve středu vyrazit na několikadenní asijskou cestu, mimo jiné kvůli summitu skupiny G7.

Biden před začátkem dnešní schůzky nechtěl situaci komentovat. „Musíme to začít brát vážně. V této chvíli není času nazbyt,“ řekl před setkáním McCarthy.

Schůzka se původně měla konat v pátek, ovšem byla odložena. Mezitím v zákulisí pokračovaly rozhovory mezi poradci hlavních aktérů, kteří hledají cestu k potenciálnímu kompromisu ohledně zpomalení zadlužování USA. Podle informací amerických médií se jedná o stažení neutracených peněz z pandemické podpory nebo o posílení pracovních kritérií při vyplácení sociálních dávek. Podle listu The Washington Post (WP) republikáni odmítli návrh ohledně uzavření mezer v daňových zákonech.

Biden původně o navýšení dluhového stropu nechtěl vůbec vyjednávat a trval na tom, aby Kongres opatření učinil bez dodatečných rozpočtových opatření, jak se stalo třikrát během úřadování jeho republikánského předchůdce Donalda Trumpa. Bílý dům byl však k vyjednávání donucen poté, co republikánská většina ve sněmovně přijala návrh představující republikánskou vyjednávací pozici. Ten by hrozbu platební neschopnosti odsunul na několik měsíců, zároveň by však omezil výdaje státu v příštích letech a zrušil by některé programy z Bidenovy domácí agendy.

Šéf Bílého domu o víkendu novinářům řekl, že obě strany si přejí dohodu, McCarthyho poslední vyjádření ovšem tak optimisticky nevyznívala. V pondělí uvedl, že v debatách s prezidentskou kanceláří nevidí žádný pokrok a že dohody o dalším postupu je třeba dosáhnout do konce týdne, aby ji Kongres stihl včas schválit.

Federální vláda na dluhový strop ve výši bezmála 31,4 bilionu dolarů (asi 680 bilionů korun) narazila už v lednu, krizová opatření ministerstva financí ale zatím dál umožňují pokrývat závazky státu. Limit pro zadlužení se na uvedenou úroveň dostal neustálým navyšováním v průběhu posledních dekád, zatímco státní dluh bobtnal pod demokratickými i republikánskými prezidenty.

Republikáni potřebu navýšit dluhový strop využili jako vyjednávací páku už v roce 2011, když si tímto způsobem vynutili ústupky od tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. Deník WP o víkendu připomenul, že tehdy USA od potenciální platební neschopnosti dělil necelý týden, přičemž i to přineslo významný propad na akciových trzích. Přední indexy oslabily zhruba o 20 procent, uvedl list. (ČTK)