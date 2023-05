Manželství pro stejnopohlavní páry Sněmovna řešit nezačala

Sněmovna podle dohody koaličních frakcí dnes nezahájila úvodní kolo projednávání novely, která by měla umožnit manželství mezi lidmi stejného pohlaví.

Návrh poslankyně ANO Jany Pastuchové zařadit tuto novelu občanského zákoníku na úterní schůzi sněmovny podpořili někteří koaliční poslanci z hnutí STAN a Pirátů. Jenže to se nelíbilo jejich konzervativnějším kolegům z ODS a KDU-ČSL. Koalice se tak nakonec dohodla, že debatu o tomto bodu ani nebudou otvírat.

Před zahájením projednávání tohoto bodu místopředseda poslanců TOP 09 Michal Kučera požádal s ohledem na očekávanou obšírnou rozpravu k návrhu o přerušení jednání Sněmovny do středečního rána.

„Doba již výrazně pokročila a čeká nás projednávání poměrně složitého bodu, který si jistě zasluhuje důstojnější čas, takže bych navrhl na základě dohody předsedů pěti koaličních klubů přerušení schůze do zítřka, tedy do středy do 9.00 hodin,“ řekl zákonodárcům Kučera.

Vláda k předloze pěti poslanců včetně předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) zaujala před rokem neutrální stanovisko. Stejně tak postupovala v případě konkurenční novely padesátky poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL), která by měla ústavně zakotvit v listině základních práv a svobod ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Koaliční poslanci nejsou zavázáni k podpoře ani jedné z předloh.

Lidé stejného pohlaví by měli podle novely občanského zákoníku v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Vládní legislativci upozornili na to, že lidé stejného pohlaví by nadále mohli vstupovat do partnerství v zahraničí. Není podle nich jasné, jak by byl takový svazek posuzován při zápisu do české matriky, zřejmě dál jako registrované partnerství.

Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a ANO. Podpisy podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

V minulém volebním období poslanci návrh na uzákonění manželství lidí stejného pohlaví rozjednali v listopadu 2018. Do druhého čtení jej poslali v dubnu 2021. Dál schvalování předlohy (ČTK, red.)