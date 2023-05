Sněmovna by dnes mohla projednávat manželství pro stejnopohlavní páry

Část poslanců Pirátů a hnutí STAN podpořila návrh ANO zařadit jako poslední bod dnešního jednání Sněmovny manželství pro stejnopohlavní páry. Nepříjemně tím zaskočili koaliční partnery hlavně z ODS a KDU-ČSL.

Předsedové poslaneckých klubu těchto dvou stran Marek Benda i Marek Výborný Deníku N řekli, ze bod dnes řešit nebudou. Mají například možnost vzít si pauzu a tím jednání odložit.

Pastuchová: Doufám, ze koalice nestrčí hlavu do písku

Poslankyně ANO Jana Pastuchová na dotaz Deníku N odmítla, že by chtěla koalici zaskočit. „Jak jsem mohla koalici překvapit, když se to téma řeší neustále a nedávno ho ještě sami navrhovali? Jsem tu třetí volební období, v minulosti jsem byla navrhovatelkou a tentokrát jsem spolu navrhovatelkou,“ řekla.

Pastuchová koalici zkritizovala za to, se podle ní „přes veškeré proklamace“ nedokážu k věci postavit. „Kolegy na klubu jsem o svém záměru informovala a i když na to máme různé názory a hlasovat bude určitě každý podle svého přesvědčení, tak souhlasili s tím, ze už by se to projednat mělo. Ať Sněmovna rozhodne. Doufám, ze koalice nestrčí hlavu do písku,“ reagovala Pastuchová na dotaz, proč bod navrhla právě dnes.

Předseda STAN Vít Rakušan věří, že poslanci Starostů podporou návrhu hnutí ANO své koaliční kolegy nezaskočili, přestože tento bod nebyl dnes v plánu. „Náš názor na manželství pro všechny – včetně toho, že bychom hlasování rádi zařadili na program – je dlouhodobě známý,“ vysvětlil.

Piráti: Jde o účelový tah

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že ANO chce návrhem na projednání manželství pro všechny koalici rozdělit. Nevyloučil ale, že se dnes debata o zavedení manželství pro stejnopohlavní páry otevře.

„Uvidíme, jak se bude vyvíjet večer a zda bude prostor tuto věc projednat. Jde nicméně o předjednaný postup z vedení stran,“ dodal.

„Ze strany ANO jde o účelový tah, který má rozdělit koalici. Pochybuji, zda jsou připraveni duhovým rodinám říci ano. Postoj Pirátů v této věci je léta stejný a zásadový, každý člověk má právo na rodinu a štěstí. Jsem skeptický, že pro změnu jsou v tomto volebním období hlasy,“ řekl Michálek na dotazy Deníku N.