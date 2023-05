Piráti jednali s Blažkem. Chtějí, aby žalobcům posílal jen některé dotazy poslanců

Piráti v úterý jednali s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) o tom, jaké poslanecké interpelace šéf resortu posílá státním zástupcům. Nejmenší koaliční poslanecký klub si situaci analyzoval potom, co část poslanců posílala Blažkovi interpelace týkající se brněnské bytové kauzy.

„Některé části interpelací z koaličních i opozičních klubů, které korespondují s politickým zastoupením v Brně, mohou budit dojem, že jde o vyvolávání tlaku na státní zástupce – politických tlaků, které jsou nevhodné a minimálně od koaličních poslanců nepřijatelné,“ uvedl předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek.

Upozornil na to, že se s Blažkem dohodli, že do budoucna bude ministerstvo posílat státním zastupitelstvím jen ty části interpelací poslanců, které vyhodnotí jako relevantní a v souladu se zákonem. „Podle zákona o státním zastupitelství se ministerstvo spravedlnosti může obracet jen s žádostmi ohledně stavu řízení,“ řekl Michálek a dodal: „V této oblasti by měl být do budoucna mnohem větší pořádek, protože některé dotazy, které tam byly přeposílány, skutečně vhodné nebyly.“