Elektrárna Chvaletice by měla dostat výjimku, říká šéf asociace dodavatelů energií

Podle šéfa Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora by měla Elektrárna Chvaletice dostat od státu emisní výjimku. „Kdybychom byli v roce 2020, mohli bychom to posuzovat tvrději, ale hrát si za současné situace na příliš zásadové geroje, to tedy nevím,“ říká. O udělení výjimky z emisních limitů nyní rozhoduje Pardubický kraj.

Elektrárna Chvaletice funguje bez platné výjimky z emisních limitů. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N