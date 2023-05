Bek: Je na místě vést intenzivní diskuzi o prodloužení školní docházky

Ministr školství Mikuláš Bek řekl, že nastavení přijímaček na střední školy patří do minulého století. „Je jasné, že to má probíhat elektronicky,“ řekl. Uvedl také, že je namístě diskuze o prodloužení povinné školní docházky.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Je namístě vést intenzivní diskuzi o prodloužení školní docházky,“ řekl ministr. „Ten model mohl být osm let plus čtyři či dva plus dva, ty dva by nebyly povinné. Tu debatu vedeme i na základě revize kurikula,“ nastínil ministr možnou budoucnost.

Prioritou bude také posílení všeobecného charakteru středního stupně vzdělání.

Školství nedisponuje dostatečně propojenými informačními systémy, uvedl Bek na dnešní tiskové konferenci věnované prioritám, kterým se chce věnovat. Krize vzdělávacího systému je v neschopnosti vyrovnávat sociální rozdíly, extrémní decentralizaci, odkladech, nastavení přijímacího řízení, řekl Bek.